Китай и Индия начали отводить войска в районе совместной границы

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Войска Китая и Индии в среду начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо в соответствии с достигнутыми договоренностями. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

"Обе стороны одновременно приступили к запланированному отводу войск от границы в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе девятого раунда переговоров на уровне командующих армиями", - говорится в распространенном заявлении.

В мае и июне 2020 года в зоне Восточного Ладакха на границе произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе, численность которых у каждой из сторон достигает около 50 тыс. человек.