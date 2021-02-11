Всебелорусское народное собрание начнет свою работу 11 февраля

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором примут участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей страны, начнет свою работу в четверг в Минске. Его девизом стали слова: "Единство. Развитие. Независимость". Этот лозунг в виде массивной композиции смонтирован перед зданием Дворца республики на Октябрьской площади, где раз в пять лет проходят такие форумы.

Всебелорусское народное собрание продлится два дня. На форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. В первый день работы форума президент республики Александр Лукашенко выступит с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Сам глава государства неоднократно повторял, что все новшества, которые будут предлагаться на народном собрании, призваны служить одной цели - благополучию белорусов. При этом он подчеркивал, что на фоне проходящих в стране протестов оппозиции никаких решений "в угоду зарубежным советчикам" приниматься не будет.

Как ожидается, Лукашенко выступит также с короткой заключительной речью и во второй день форума, а затем еще пообщается с его участниками.

В преддверии Всебелорусского собрания в стране провели масштабное социологическое исследование. Было опрошено 10 тыс. человек. По словам президента, это было сделано, чтобы "глубоко изучить настроения в белорусском обществе".

Повестка форума

Как заявил в беседе с ТАСС зампредседателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, граждане ждут от Всебелорусского народного собрания "движения вперед, консолидированного мнения по основной повестке развития страны". При этом он пояснил, что ВНС не будет принимать какие-либо законы. "Это темы для дальнейшего обсуждения, продолжения работы диалоговых площадок, которые будут отрабатывать новые законодательные форматы с последующей их передачей в законодательный орган", - пояснил он.

Официально одной из центральных задач форума является обсуждение программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшие пять лет. Как отметил депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты белорусского парламента) Александр Маркевич, в ней делается упор на собственные возможности и внутренние инвестиции, а также ставится задача запустить новый экономический цикл.

Традиционно на двухдневный форум в Минск съезжаются делегаты изо всех регионов страны: представители всех ветвей власти, различных отраслей производства и бизнеса, социальной сферы. Среди участников - рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы, руководители госпредприятий и организаций, представители частного бизнеса, военнослужащие, представители правоохранительных органов, студенты и пенсионеры.

Организаторы форума заявляют, что свое присутствие на собрании подтвердили дипломаты большинства аккредитованных в Минске диппредставительств. Также в белорусской столице ожидают около 70-80 иностранных гостей, в числе которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Конституционная реформа

На фоне длящихся с августа прошлого года протестов оппозиции Лукашенко отмечал важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы и заявлял о готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Однако, по его словам, ВНС не будет менять никакие конституционные нормы, поскольку это возможно сделать только через референдум.

Между тем многие отмечают, что тема новой конституции не будет обойдена вниманием. "Обязательно. Отработано большое количество предложений, они суммированы, и по ним будет идти разговор на собрании. Если же говорить о сроках конституционной реформы, то это может быть не ранее сентября-октября. К ней надо серьезно готовиться, в том числе, подтягивать целый пласт законодательных актов", - сказал Шатько.

Приглашенные и отказавшиеся

В январе Лукашенко заявил, что на Всебелорусское народное собрание могут пригласить представителей оппозиции, но лишь тех, кто не выехал из страны и готов к работе во благо государства. В свою очередь премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что приглашения были направлены всем зарегистрированным партиям.

Позднее стало известно, что среди приглашенных оказался председатель "Белорусской социал-демократической Громады" - экс-кандидат в президенты Сергей Черечень. Однако он не принял его, заявив, что "не считает это мероприятие конституционным" и выражающим интересы его избирателей. Об отказе от участия в ВНС сообщили председатель оппозиционной Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин и лидер партии "Белорусский народный фронт" Григорий Костусев.

Еще один экс-кандидат в президенты - Анна Канопацкая, относящая себя к представителям демократических сил, заявила, что готова выступить на форуме. Планирует обратиться к участникам собрания и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который назвал это возможностью высказать свое мнение.

При этом Координационный совет белорусской оппозиции, который требует проведения новых президентских выборов, отказался от участия в форуме, заявив, что не считает его легитимным. Многие его члены, которые находятся за рубежом, призывают международное сообщество включить делегатов ВНС в санкционные списки.

Несмотря на такую реакцию оппозиционных сил, белорусские государственные деятели и политики говорят о важности проведения форума. В частности, член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич отмечает, что он "создает надежную опору для движения вперед, чтобы уверенно смотреть в будущее". Председатель Постоянной комиссии нижней палаты парламента по международным делам Андрей Савиных подчеркивает, что ВНС позволит найти и услышать ответы на вопросы, которые волнуют практически все белорусское общество.

Между тем в белорусском экспертном сообществе высказываются сомнения в том, что ВНС может стать инструментом, способствующим разрешению кризиса. Так, политолог Валерий Карбалевич в беседе с ТАСС считает, что принимаемые властями меры "не завершат белорусский политический кризис и не решат проблему конфликта в стране". Поэтому, говорит он, многие сомневаются в том, что белорусский протест в этом году уйдет в историю.

Безопасность и подарки

Организаторы ВНС отводят первостепенное значение вопросам обеспечения безопасности его участников, учитывая возможные несогласованные акции противников власти. Как заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, "правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия".

По традиции делегаты ВНС получат подарки. В этом году, отмечают организаторы форума, подарки будут скромными - портфель с государственным флагом, органайзер, сувенирный блокнот для записей и брошюра с основными положениями проекта программы социально-экономического развития республики. Особой "приметой времени" станут комплект медицинских масок и средство для дезинфекции. В 2016 году каждому участнику V Всебелорусского народного собрания, кроме портфеля с канцелярскими принадлежностями, вручали планшеты Samsung Galaxy.