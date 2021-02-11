В Нью-Йорке активисты провели "народный суд над Трампом" параллельно с его импичментом

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Денис Акишев, Иван Пильщиков/. Участники объединения американских антифашистов провели в среду в Нью-Йорке "народный суд" над бывшим президентом Дональдом Трампом параллельно с процедурой его импичмента, проходящей в Сенате Конгресса США. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

Члены организации Refuse Fascism ("Отказаться от фашизма") собрались на главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер - и провели костюмированный "судебный процесс" над экс-главой администрации США. Один из участников изображал Трампа, другие - судью, прокурора, адвоката, пристава и трех присяжных.

Во время примерно 15-минутного "суда" были зачитаны многочисленные обвинения в отношении Трампа, в том числе в халатности при борьбе с пандемией коронавируса в США, в попытках "подорвать демократическую систему" страны и организовать "фашистский переворот". Под последним пунктом подразумеваются беспорядки в Вашингтоне 6 января, во время которых сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Высказывания Трампа 6 января стали основанием для его импичмента.

Участница акции, изображавшая адвоката, попыталась выступить в защиту "права Трампа говорить все, что он захочет". Этот аргумент предсказуемо не убедил ни "судью", ни "присяжных". Все три "члена жюри" подняли таблички со словом "виновен". После этого был оглашен приговор: "Дональд Трамп более не имеет права занимать любые государственные посты в США или где-либо еще". Судья также пригрозил экс-президенту "другими последствиями".

Актеру, изображавшему Трампа, надели бутафорские кандалы и оранжевую робу, какую носят заключенные во многих американских тюрьмах. Его взяла под охрану "пристав" в фуражке с полицейской дубинкой. Вместе с тем участники акции с сожалением констатировали, что в рамках процесса импичмента в Сенате Конгресса США Трамп, вероятнее всего, будет оправдан.

Требования активистов

"Мы пришли сегодня, чтобы провести "народный суд" над Дональдом Трампом в связи с тем, что он совершил преступление - попытался организовать фашистский переворот, он спустил с цепи своих сторонников-фашистов, чтобы они взяли штурмом Конгресс, отменили итоги выборов и установили фашизм в Америке", - отметил в беседе с корреспондентами ТАСС представитель Refuse Fascism Трэвис Моралес. Говоря о Трампе, он подчеркнул: "Мы требуем, чтобы его судили, чтобы вынесли вердикт, заключили в тюрьму за все преступления, которые он совершил".

Моралес констатировал, что объединение Refuse Fascism было основано в 2016 году после выборов президента США, на которых Трамп одержал победу. Члены организации сравнивают Трампа и его сторонников с фашистами.

Активист Отис Мак, исполнивший роль Трампа на "процессе", в беседе с корреспондентами ТАСС отметил: "Это то, что иногда приходится делать актеру - играть роль злодея". Мак рассказал, что впервые попробовал выступить в образе Трампа еще в середине 2000-х годов.