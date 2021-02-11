CNN: Трамп и Пенс не наладили отношения после событий 6 января в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп и Майкл Пенс, являвшийся вице-президентом в его администрации, до сих пор не наладили отношения, резко испортившиеся после беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщила в среду телекомпания СNN со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Трамп и Пенс не разговаривали на протяжении нескольких дней после событий 6 января, когда в Конгрессе США проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. По сведениям американских СМИ, бывший американский лидер был разочарован в связи с тем, что Пенс не предпринял попыток оспорить итоги волеизъявления, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. Спустя чуть меньше недели телекомпания NBC указала, что Трамп и Пенс все же провели беседу и договорились продолжить совместную работу до завершения полномочий их администрации.

Как утверждает в среду СNN, отношения бывшего американского лидера со вторым лицом в его администрации до сих пор не наладились. Источники телекомпании отмечают, что Трамп также не выразил сожаления в связи с тем, что жизнь и здоровье бывшего вице-президента подверглись опасности в ходе беспорядков.

Ранее в среду сторона обвинения на процедуре импичмента Трампа в Сенате Конгресса выступила с утверждением о том, что протестующие грозились убить Пенса, а также спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. По словам обвинителя от Палаты представителей Стейси Плэскит, это не было каким-то отдельным инцидентом, а "происходило повсюду".