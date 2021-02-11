Роухани заявил, что пока не заметил никаких жестов доброй воли со стороны Байдена

ТЕГЕРАН, 11 февраля. /ТАСС/. Тегеран пока не увидел со стороны президента США Джо Байдена никаких жестов доброй воли по возвращению к ядерной сделке. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы пока не видим жестов доброй воли со стороны нового правительства США. Их риторика изменилась, но мы должны увидеть на практике, как они хотят компенсировать это преступление (речь о выходе Вашингтона из ядерной сделки при предыдущем президенте Дональде Трампе - прим. ТАСС)", - цитирует его агентство ISNA.

По словам президента, "никто не сомневался, что максимальное давление в отношении иранской нации потерпит поражение". "В связи с этим если новое правительство говорит правду, то оно должно немедленно изменить свой курс и исправить ошибки прошлого", - добавил он.

Заявление прозвучало на фоне информации о возможном возврате США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после начала президентского срока Байдена. При этом иранская сторона настаивает на полном возвращении Вашингтона к соглашению без предварительных условий. Однако американская сторона настаивает, что США не будут делать шаги первыми. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен предложил расширить СВПД, включив в него вопросы региональной политики и ракетной программы Ирана.

Будущее СВПД в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после решения Трампа об одностороннем выходе из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.