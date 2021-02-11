Лондон назвал недопустимым запрет на вещание BBC World News в Китае

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании назвал недопустимым решение китайского регулятора запретить вещание телеканала BBC World News на территории КНР.

"Решение Китая запретить BBC World News в КНР представляет собой недопустимое ограничение свобод СМИ", - говорится в распространенном в четверг заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба. "В Китае действуют одни из самых суровых ограничений в мире в отношении свободы СМИ и интернета, и этот последний шаг лишь ухудшит репутацию Китая в глазах мира", - добавил британский министр.

Ранее Национальное управление радио и телевидения (National Radio and Television Administration, NRTA) Китая сообщило, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости. По этой причине регулятор не примет заявку канала на вещание на следующий год.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это случилось после того, как в конце января Би-би-си опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка [COVID-19] под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.

Кроме того, на прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, держатель лицензии Star China Media Limited нарушает законодательство Великобритании тем, что якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании.