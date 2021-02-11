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В Госдепе заявили, что США осуждают решение Китая запретить вещание BBC World News

КНР поддерживает одно из самых контролируемых, репрессивных и наименее свободных информационных пространств в мире, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация осуждает решение Пекина ввести запрет на вещание британского телеканала BBC World News на территории Китая. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы решительно осуждаем решение КНР запретить [вещание телеканала] BBC World News", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"КНР поддерживает одно из самых контролируемых, репрессивных и наименее свободных информационных пространств в мире. Вызывает тревогу, что по мере того как КНР ограничивает свободную работу [новостных] организаций и платформ в Китае, лидеры в Пекине используют свободные и открытые условия работы СМИ за рубежом в целях продвижения дезинформации", - утверждает Прайс.

"Мы призываем КНР и другие страны с авторитарным контролем над их населением предоставить тому полный доступ к интернету. Свобода СМИ, как мы говорили, - является важным правом, ключом к тому, чтобы проинформированные граждане свободно обменивались идеями друг с другом и своими лидерами", - отметил американский дипломат.

Ранее Национальное управление радио и телевидения Китая уведомило о том, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости. По этой причине регулятор не примет заявку канала на вещание на следующий год.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии". Это случилось после того, как в конце января Би-би-си опубликовала репортаж, в котором говорилось, что власти КНР "на протяжении недель" заявляли о контроле над вспышкой заболевания COVID-19, когда коронавирус уже получил широкое распространение. Кроме того, на прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN, вещающего на английском языке. По версии Ofcom, держатель лицензии Star China Media Limited нарушает законодательство Великобритании тем, что якобы не контролирует редакционную политику этой телекомпании.

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