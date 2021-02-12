Обвинители на импичменте Трампа упомянули реакцию РФ, КНР и Ирана на штурм Конгресса США

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Сторона обвинения в четверг на проходящем в Сенате Конгресса США процессе в рамках импичмента Дональда Трампа заявила, что штурм Капитолия сторонниками бывшего президента страны поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов и их репутацию на мировой арене.

"Сейчас я бы хотел посвятить некоторое время тому, чтобы поговорить о вреде, нанесенном нашей национальной безопасности и нашему положению в мире. 6 января, когда президент Трамп подстрекал толпу идти маршем на Капитолий, он привел их к зданию, в котором хранится <...> самая важная для нашей страны информация (доступ к которой ограничен - прим. ТАСС). Подумайте, кто был частью этой толпы? Некоторые из этих людей были в списке наблюдения ФБР. <...> По меньшей мере один из участников мятежа, возможно, намеревался украсть [эту] информацию и передать ее иностранному противнику [США]", - заявил конгрессмен Хоакин Кастро (демократ от штата Техас), выступающий на процессе в Сенате в качестве одного из обвинителей от Палаты представителей.

Конгрессмен привел в пример дело участницы штурма Конгресса Райли Джун Уильямс, которую ФБР заподозрило в причастности к пропаже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. "Согласно обвинительным документам Райли Уильямс, как предполагается, помогла украсть ноутбук <...> чтобы, цитирую: "отправить компьютер другу в России, который затем планирует продать его российской Службе внешней разведки", - заявил Кастро. Как писала ранее газета "Политико", данное утверждение содержится в приобщенных к делу письменных показаниях неназванного лица, якобы ранее состоявшего в отношениях с Уильямс. Согласно этим показаниям, "отправка компьютера в Россию по каким-то причинам сорвалась".

"Мы не можем быть уверены в том, просочились ли иностранные шпионы в толпу и, если так, то сколько их было. <...> Мы можем быть уверены, что любой враг [США], который хотел бы получить доступ к нашим секретам, хотел быть частью этой толпы", - считает Кастро.

"Мы уже знаем, какое послание из [событий] 6 января извлекли [для себя] наши противники. <...> Что еще хуже, наши противники даже используют события 6 января не только для очернения Америки, но и для оправдания своего собственного антидемократического поведения, называя Америку лицемерной. <...> Они используют подстрекательство Трампом [своих сторонников] к мятежу, чтобы заявить, что демократии пришел конец", - утверждал конгрессмен. Потом он зачитал комментарии, сделанные Пекином в связи с произошедшим в американской столице. "Россия также ухватилась за это жестокое нападение на наши власти, принижая демократию", - заявил далее Кастро, после чего процитировал главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Позднее американский законодатель также напомнил о заявлении руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который, как считает Кастро, "насмехался" над США.

Косачев 7 января, комментируя беспорядки в Вашингтоне, отметил, что самовлюбленность Дональда Трампа и не проясненные нюансы в подсчете голосов на прошедших выборах стали причинами выхода американцев на улицы. По мнению российского политика, США больше не могут навязывать никому курс на демократию, так как утратили на это все права. "Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", - написал Косачев тогда на своей странице в "Фейсбуке".

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.