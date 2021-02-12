Представители сирийской оппозиции в провинции Деръа сдали оружие в знак примирения

ДЕРЪА /Сирия/, 12 февраля. /ТАСС/. Представители оппозиционной власти сирийских группировок в провинции Деръа продолжили процесс примирения с государством при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Первым итогом переговоров стало их согласие на сдачу оружия в городе Тафас, сообщил журналистам заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Представители государственной власти, представители города договорились, что продолжат урегулирование ситуации бескровным способом. В качестве жеста доброй воли часть незаконно вооруженных граждан сдали свое оружие", - сказал он.

Сытник пояснил, что сирийские власти ранее предоставили участникам незаконных вооруженных формирований право беспрепятственно покинуть страну вместе с семьями и имуществом или предоставить им коридор для прохода в контролируемый боевиками Идлиб. На это они не пошли, несмотря на то, что не пользовались серьезной поддержкой населения на контролируемых территориях. Прогресса в переговорах удалось добиться лишь при участии российской стороны.

"Мы очень рады сегодняшней встрече, сегодняшнему совещанию. И благодарны российской помощи в урегулировании этого конфликта. Мы надеемся, что Россия будет постоянно и непрерывно участвовать в этом. Жители города Тафас на это надеются", - сказал журналистам представитель оппозиции Махмуд Барадан, ранее работавший учителем физкультуры, а во время войны возглавивший сразу несколько вооруженных отрядов.

Следующий этап

Боевики добровольно сдали не только пистолеты и автоматы, но также пулеметы и гранатометы. Оружие, которое еще пригодно к использованию, приведут в порядок и передадут сирийской армии, остальное отправится на переплавку.

Следующим этапом переговоров станет обсуждение статуса бывших боевиков. Официальный Дамаск обещает не преследовать членов пошедших на примирение группировок, а также рассмотреть вопрос освобождения заключенных, которых, по мнению оппозиции, незаконно задержали спецслужбы.