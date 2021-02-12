WSJ: адвокаты Трампа планируют изложить свои доводы в Сенате в течение одного дня

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа на процедуре в рамках его импичмента в Сенате Конгресса США намерены использовать для изложения своей позиции один день вместо предложенных им по регламенту минимум двух. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на советника предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера.

Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов - не более восьми часов в день. Обвинители начали приводить свои доводы в среду и закончили - в четверг вечером. В пятницу ожидается начало выступления стороны защиты, которую представляют адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор. По словам Миллера, она планируют изложить все свои доводы в течение одного дня.

По информации The Wall Street Journal, Шон ранее просил приостановить процесс в пятницу, 12 февраля, до воскресенья для соблюдения им Шаббата, и сторона обвинения пошла ему навстречу. Позднее он, однако, отозвал свою просьбу. Газета не уточняет, сколько времени может занять в пятницу изложение адвокатами позиции защиты Трампа.

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование - о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.