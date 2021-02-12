НАТО отказала в сертификатах безопасности десяти представителям Северной Македонии

ЗАГРЕБ, 12 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс приостановил процедуру выдачи специальных сертификатов по безопасности, санкционирующих допуск к секретной информации блока, десяти представителям различных государственных ведомств Северной Македонии. Об этом сообщил в пятницу северомакедонский телеканал "24 Вести".

По его данным, среди госчиновников, получивших отказ, фигурируют два министра действующего правительства. Их имена не называются. В списке также указываются представители Северной Македонии, работающие по контракту в Афганистане.

Как предположил руководитель директората по вопросам безопасности и секретной информации Северной Македонии Стоян Славески, маловероятно, что указанным чиновникам и сотрудникам компаний отказали в допуске к информации ограниченного пользования НАТО по причине коррупции или принадлежности к криминальным кругам.

"[Главные] причины [отказа в допуске к секретной информации НАТО] чаще всего заключаются в длительном пребывании [того или иного чиновника] в стране, недружественно настроенной по отношению к НАТО, а также в наличие ряда контактов с отдельными лицами, которые являются частью какого-либо разведывательного сообщества", - отметил Славески.

Официальные причины отказа со стороны НАТО в выдаче сертификатов по безопасности представителям Северной Македонии не указываются.