Защита на процессе по импичменту сравнивает слова Трампа с заявлениями самих демократов

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты в пятницу на проходящем в Сенате Конгресса США процессе демонстрирует видеокадры, на которых демократы произносят те же слова, которые стали поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. "Если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас не будет больше страны", - сказал тогда республиканец. Вскоре после речи Трампа его сторонники, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Выступая в пятницу в Сенате, юристы Трампа неоднократно демонстрировали подборку кадров, где различные представители Демократической партии в той или иной ситуации произносят аналогичные слова. "Демократы будут сражаться изо всех сил", - заявляет, в частности, в одном из отрывков лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк). На видеозаписях, однако, непонятно, в каком контексте делались эти заявления.

"Лицемерие!" - сказал представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин после показа видео. По мнению представителя защиты, фраза "если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас не будет больше страны", на которую ссылаются демократы, обвиняя экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу, представляет собой лишь "политическую риторику". "Ни один мыслящий человек не может всерьез верить, что речь президента США 6 января <...> каким-то образом представляла собой подстрекательство к насилию или мятежу. <...> Эти слова являются обычной политической риторикой, которая фактически не отличается от формулировок, которые использовались людьми из всех политических кругов сотни лет. Бесчисленное множество политиков говорили о борьбе за наши принципы", - подчеркнул юрист. Он также напомнил, что предвыборная кампания Байдена проходила под девизом "Битва за душу Америки".

Второй импичмент

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее Шумер, если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.