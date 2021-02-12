В Пентагоне заявили, что поддерживают планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Пентагон согласен с необходимостью закрытия тюрьмы Гуантанамо, но отмечает, что в этом деле важно действовать так, чтобы не повредить задачам национальной безопасности. Об этом сообщил в пятницу помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Министр обороны [Ллойд] Остин поддерживает намерение президента [Джо] Байдена закрыть Гуантанамо и планирует быть партнером в этом процессе", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении оборонного ведомства к планам главы Белого дома.

"Однако это многоуровневая задача со множеством факторов, - отметил при этом Кирби. - Важно гарантировать, чтобы мы обеспечили нашу национальную безопасность в вопросе дальнейшей судьбы задержанных". Он напомнил, что ранее США уже передавали узников из Гуантанамо другим странам, однако в некоторых случаях они вскоре оказывались на свободе.

Ранее в пятницу Белый дом подтвердил планы Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.