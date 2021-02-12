Сторона защиты закончила приводить свои доводы на процессе импичмента Трампа в Сенате

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты в пятницу закончила приводить свои доводы в рамках проходящего в Сенате Конгресса США процесса импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется 16 часов - не более восьми в день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу выступала сторона защиты.

По оценке конгрессмена Джейми Раскина (демократ от штата Мэриленд), возглавляющего команду обвинителей, у демократов на изложение своей позиции ушло около 10-11 часов вместо отведенных 16. На приведение доводов стороной защиты ушло около трех часов.

Cенаторы ушли на короткий перерыв. Как поясняет телекомпания CNN, после возобновления заседания законодатели смогут задать вопросы юристам и обвинителям. На это отведено четыре часа. Как полагает CNN, на этом слушания, вероятно, закончатся. Сенаторы-демократы рассказали телекомпании, что в субботу начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.