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Министры обороны стран НАТО обсудят вывод войск из Афганистана

Как сообщил помощник главы Пентагона Джон Кирби, обсуждение повлияет на то, какие рекомендации министр обороны Ллойд Остин даст новому президенту США Джо Байдену

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Министры обороны государств, входящих в Североатлантический альянс, обсудят на предстоящей на следующей неделе встрече планы вывода войск из Афганистана, на данный момент окончательного решения нет. Об этом заявил в пятницу помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр [обороны США Ллойд Остин] с нетерпением ожидает этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон пересмотреть планы вывода американских войск из Афганистана, предусмотренные мирными договоренностями с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

По словам Кирби, обсуждение, которые пройдет на данной встрече, "очевидно, повлияет на ход мыслей" главы Пентагона в указанном вопросе. Как уточнил представитель оборонного ведомства, это также повлияет на то, какие рекомендации Остин даст новому президенту США Джо Байдену. Кирби заверил, что США не намерены принимать каких-либо решений "без надлежащих консультаций" с союзниками и партнерами.

Представитель Пентагона отметил, что американская сторона "продолжает проводить оценку" договоренностей с "Талибаном", в том числе "степень соблюдения их сторонами".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после оценки того, как талибы выполняют условия мирных договоренностей.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдОстин, Ллойд
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