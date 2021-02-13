В Госдепе заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США намерена отреагировать на совершаемые, по мнению Вашингтона, нарушения прав человека в России. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении Москвы за якобы имеющиеся проблемы в данной сфере.

"Мы очень внимательно отслеживаем нарушения прав человека [в РФ], и я предполагаю, что вы услышите больше касательно надлежащей реакции США на нарушения, которые мы видим в России", - сказал он. При этом дипломат не уточнил, в чем может выразиться реакция американской администрации.

"Мы продолжим [говорить об этом], будь то Россия или другая страна, где права человека находятся под угрозой", - добавил он.

Прайс напомнил, что администрация США проводит обзор российских действий, часть которого президент Джо Байден поручил подготовить директору Национальной разведки. "Аналитики рассматривают ряд злонамеренных действий России за последние годы, например вмешательство в американские выборы, хакерские атаки, вознаграждения талибам (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) за нападения на военнослужащих США в Афганистане, использование химического оружия против Алексея Навального", - перечислил он набор стандартных обвинений в адрес России.

Москва неоднократно констатировала политизацию Вашингтоном сферы прав человека в России. При этом она обращает внимание на систематические проблемы в данной области в США.