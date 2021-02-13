Защита Трампа на процессе по импичменту сочла неуместным вопрос об исходе выборов в США

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты в пятницу на проходящем в Сенате Конгресса США процессе в рамках импичмента в отношении бывшего президента США Дональда Трампа сочла неуместным вопрос законодателей об исходе выборов главы государства, состоявшихся в стране в ноябре прошлого года.

"Правы ли обвинители, утверждая, что Трамп лгал [о том, что выборы сфальсифицированы]? Как по вашему мнению, Трамп действительно выиграл выборы?" - спросил во время заседания один из сенаторов.

"Мое мнение? Кто это спросил? <...> Мое мнение не имеет отношения к этому процессу", - ответил представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин.

Его слова вызвали возмущение некоторых законодателей, и председательствующему на процессе Патрику Лихи (демократ от штата Вермонт) пришлось призвать сенаторов к порядку. "Согласно правилам, сенаторы не могут оспаривать содержание ответа", - напомнил Лихи.

"Что имеет значение в этой статье импичмента, так это то, подстрекали ли слова Трампа к насилию или беспорядкам. В этом обвинение. В этом вопрос. И ответ - нет. <...> Теперь важно понять, что обвинители от Палаты представителей с самого начала дела и до настоящего момента делали все, кроме того, чтобы ответить на этот вопрос", - продолжил юрист. "Он (Трамп - прим. ТАСС) выступал за мирные патриотические протесты. <...> Обвинители не представили никаких доказательств того, что его слова сделали что-то еще", - считает ван дер Вин.

Слушания по вопросу импичмента идут в Сенате четвертый день. После изложения сторонами своих позиций сенаторы начали задавать вопросы обвинителям и юристам.

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.