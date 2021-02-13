Власти Эквадора сообщили о пересчете голосов на президентских выборах в 17 из 24 провинций

БОГОТА, 13 февраля. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора проведет пересчет голосов на президентских выборах в 17 из 24 провинций страны. Об этом в пятницу сообщила глава ведомства Диана Атамаинт.

"В провинции Гуаяс будут пересчитаны 100% голосов. Еще в 16 провинциях будут пересчитаны 50% голосов", - заявила чиновница, видеозапись выступления которой распространила в своем Twitter газета El Comercio.

В пятницу при посредничестве НИС и в присутствии международных наблюдателей прошли переговоры двух кандидатов на пост президента Эквадора Яку Переса от левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" и Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО". Согласно официальным результатам подсчетов, во второй тур с минимальным перевесом вышел Лассо, заручившийся поддержкой 19,74% избирателей. При этом до последнего момента лидировал Перес, набравший в итоге 19,38% голосов, а разница в количестве бюллетеней за каждого из них составила менее 34 тыс. Фаворитом голосования в первом туре стал кандидат от левоцентристской коалиции "Союз ради надежды" Андрес Араус, набравший 32,70% голосов.

Для победы в первом туре кандидату было необходимо получить абсолютное большинство голосов, или свыше 40%, при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Так как этого не удалось добиться ни одному из претендентов, 11 апреля в стране состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.