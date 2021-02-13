CNN: Трамп не реагировал на призывы однопартийцев остановить протестующих 6 января

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп во время беспорядков в здании американского Конгресса 6 января не реагировал на просьбы своих однопартийцев обратиться к протестующим и призвать их остановиться. Об этом со ссылкой на телефонный разговор 45-го президента США с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти сообщил в пятницу телеканал CNN.

По его сведениям, в ходе беседы, во время которой Маккарти призвал Трампа успокоить протестующих, тот ответил: "Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за [результатов] выборов больше, чем ты".

Как отмечает телеканал, ряд конгрессменов-республиканцев считает, что этот разговор показал полное нежелание главы государства остановить своих сторонников, стремившихся проникнуть в здание высшего законодательного органа.

6 января группа поддержки Трампа ворвалась в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к участникам митинга у Белого дома.