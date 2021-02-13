Умер экс-министр обороны Испании Альберто Олиарт

МАДРИД, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший министр обороны Испании Альберто Олиарт умер в субботу в Мадриде в возрасте 92 лет. Об этом сообщило в Twitter испанское оборонное ведомство.

"Наши соболезнования семье и друзьям бывшего министра обороны Альберто Олиарта, скончавшегося сегодня в Мадриде в возрасте 92 лет", - говорится в публикации.

Альберто Олиарт родился в 1928 году в городе Мерида (автономное сообщество Эстремадура). С 1977 по 1978 год он занимал пост министра промышленности и энергетики Испании, затем возглавлял Минздрав (1980-1981) и оборонное ведомство (1981-1982). С 2009 по 2011 год являлся председателем корпорации "Корпорасьон де радио и телевисьон эспаньола".

Олиарт занял пост министра обороны Испании в трудное для страны время - сразу после попытки государственного переворота 23 февраля 1981 года.