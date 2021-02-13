Акции протеста проходят в Ливане на фоне "политического вакуума"

С утра участники митингов мирно скандируют лозунги, требуя от властей освобождения активистов, арестованных в январе во время беспорядков в городе Триполи на севере Ливана, но ближе к вечеру уличное пространство превращается в арену столкновений.

БЕЙРУТ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ряды колючей проволоки перегородили проспект Абдаллы аль-Яффи в центре Бейрута между зданием Национального музея и госпиталем Барбир. Возле здания военной прокуратуры солдаты в касках со щитами наблюдают за толпой демонстрантов, которые приходят сюда уже третий день подряд.

"Мы решили, что не уйдем отсюда, пока всех активистов не выпустят на свободу, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из лидеров протестующих, адвокат Джозеф Юнес. - Для нас это принципиальный вопрос, потому что мы защищаем каждого участника протестного движения". По его словам, в военную прокуратуру были доставлены 24 демонстранта из Триполи за то, что они использовали против солдат самодельную взрывчатку - бутылки с зажигательной смесью. "Власти отпустили семерых, но еще 17 остаются за решеткой", - указал адвокат.

Всего с октября 2019 года, когда в Ливане началась антикоррупционная революция, протестующие добились освобождения почти всех демонстрантов, которых задерживала полиция. "Наше движение продолжается, и его не остановят ни проливной дождь, ни аресты, ни карантин из-за пандемии коронавируса, - отметил Юнес. - Мы поставили цель изменить всю систему управления в Ливане, построить свободное гражданское общество, которое не будут ограничивать конфессиональные рамки".

Обвал фунта

Пикеты демонстрантов ежедневно выстраиваются у здания Центробанка Ливана, его управляющего Риада Саляме обвиняют в обвале национальной валюты - ливанского фунта, который за один год обесценился на 80%. В результате половина населения страны находится сейчас за чертой бедности.

На площади ЮНЕСКО у здания министерства высшего образования и просвещения митингуют преподаватели ливанских школ и университетов, которые требуют индексации социальных выплат. "Жить становится с каждым днем все трудней, цены растут, люди бедствуют, они устали от локдаунов и отсутствия работы, - поделился своими переживаниями учитель физики Хусейн Аббуд, который считает уличные протесты "закономерной реакцией на бездействие властей".

В четверг на южной окраине Бейрута прошли похороны общественного деятеля и публициста Люкмана Салима, который был найден 4 февраля застреленным в своей машине в районе Захрани на юге Ливана. Этот независимый активист был политическим оппонентом шиитской партии "Хезболлах" и выступал против усиления иранского влияния в Ливане.

Лидеры оппозиционных сил сразу начали говорить "об угрозе возвращения страны к временам политических убийств" и развернули враждебную кампанию против "Хезболлах", бойцы которой воюют на стороне правительственной армии в соседней Сирии.

В церемонии похорон в Харет-Хорейке, где проживает семья Салима, приняла участие посол США в Бейруте Дороти Ши, известная своими подстрекательскими высказываниями. Американский дипломат, однако, воздержалась на этот раз от обычных угроз расширить санкции против союзников Ирана, ограничившись осуждением "варварской расправы" и требованием проведения "быстрого и прозрачного расследования преступления".

Выход из тупика

Как считает политолог Роберт Абъяд, недавние волнения в Триполи и убийство оппонента "Хезболлах" свидетельствуют о попытках радикальных сил обострить ситуацию в стране на фоне продолжающегося политического вакуума. 10 февраля исполнилось полгода с момента ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом после трагических последствий взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. Новое правительство президент Мишель Аун поручил сформировать лидеру суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Сааду Харири, опирающемуся на поддержку США и Франции. Однако ему до сих пор не удалось достичь договоренности о распределении министерских постов и о кандидатах от христианских и мусульманских общин, которые войдут в состав кабинета.