Медведчук: через шесть лет после "Минска-2" Киев не готов к конструктиву по Донбассу

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украина не готова к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе спустя шесть лет со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2"). Об этом сказано в заявлении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, опубликованном в субботу на сайте ОПЗЖ.

"В шестую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений приходится констатировать: установления мира на Донбассе так и не удалось достичь. Минские соглашения не выполняются", - отметил политик. Он подчеркнул, что Украина не демонстрирует готовности "к поиску точек соприкосновения и ведению конструктивного диалога" по вопросу мирного урегулирования.

Медведчук процитировал заявление спецпредставителя главы ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау на заседании Совета Безопасности ООН о том, что переговоры сторон в Минске "к настоящему времени зашли в тупик". "Несмотря на уверения украинских властей, у официального Киева отсутствует политическая воля к разрешению конфликта и установлению мира на востоке страны", - подчеркнул политик.

Медведчук отметил, что реализация разработанного и представленного ранее его политической силой плана-концепции по урегулированию ситуации на востоке страны предусматривает последовательный комплекс шагов, которые позволят провести "мирную реинтеграцию Донбасса и сохранить единство Украины".

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Чаще его называют просто "минские соглашения" или "Минск-2" в отличие от Минского протокола и Минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года. Соглашение "Минск-2" было призвано способствовать прекращению боевых действий между Украиной и непризнанными республиками, созданными на территории Донецкой и Луганской областей, и заложить основы для мирного политического урегулирования конфликта.