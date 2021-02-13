Второй тур выборов в парламент ЦАР состоится 14 марта

ПРЕТОРИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Второй тур парламентских выборов состоится в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 14 марта, в этот же день пройдет голосование первого тура в тех избирательных округах, где оно не было проведено из-за действий антиправительственных повстанцев. Соответствующий указ издал в субботу президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Второй тур для одних избирательных округов и первый тур для других состоится в воскресенье, 14 марта 2021 года, - цитирует документ Agence France-Presse. - Избирательная кампания для второго тура начинается 6 марта и для первого частичного тура - 27 февраля".

Парламентские выборы состоялись в ЦАР 27 декабря прошлого года одновременно с президентскими. Из 140 округов в почти 50 избирательные участки были заблокированы повстанцами, и голосование не состоялось. Конституционный суд рассмотрел результаты первого тура и 1 февраля объявил, что по его итогам в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею - избраны 22 депутата. Обладатели остальных 118 мандатов должны быть определены как во втором туре, так и в ходе повторного первого тура в тех округах, где оно не было проведено 27 декабря.

Между тем "Коалиция демократической оппозиции", объединяющая 15 оппозиционных партий ЦАР, отвергла 2 февраля решение Конституционного суда и объявила об отказе участвовать во втором туре парламентских выборов. Согласно конституции, новый состав Национальной ассамблеи должен быть сформирован не позднее 2 мая текущего года. Нижняя палата парламента насчитывает 140 депутатов, которые избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Срок полномочий депутатов - пять лет.

В ЦАР действуют антиправительственные повстанческие группы, которые добиваются ослабления центральной власти и сохранения своего контроля над рядом регионов страны.