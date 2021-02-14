WSJ: прокуратура Нью-Йорка расширила расследование в отношении Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование, касающееся финансовой деятельности бывшего президента США Дональда Трампа, в связи с его сделками в сфере недвижимости на Манхэттене. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, расследование ведется под руководством прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса. The Wall Street Journal отмечает, что власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами. Источники газеты указывают, что речь идет о займах на общую сумму около $280 млн, которые Трамп якобы начал получать в 2012 году.

Указанные средства, по данным газеты, были направлены на финансирование предприятий Трампа в сфере недвижимости. В частности, речь идет о небоскребе Trump Tower 1983 года постройки на Пятой авеню, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization, одноименном здании на Уолл-стрит 1930 года постройки, гостиничном и жилом комплексе Trump International Hotel and Tower в районе Коламбус-серкл и жилом комплексе Trump Plaza на Третьей авеню. Издание не уточняет, какую конечную цель преследует прокуратура в рамках этого расследования, однако не исключено, что оно касается налоговых отчислений Трампа и Trump Organization.

Прокурор Сайрус Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Экс-президент США ранее предпринял целый ряд попыток прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

Демократы требуют раскрытия деклараций

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. Он, в частности, заявляет, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.