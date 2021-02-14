Эксперт: демпартия США не сможет теперь остановить Трампа на выборах 2024 года

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Демократическая партия США не сможет теперь остановить республиканца Дональда Трампа, если он решит баллотироваться на пост американского президента на выборах 2024 года. Такое мнение выразил бывший советник Трампа Себастьян Горка, комментируя оправдательный приговор предыдущему главе вашингтонской администрации в рамках процедуры его импичмента, вынесенный в субботу Сенатом Конгресса США.

"[Движение] MAGA сильнее, чем когда-либо. Даешь 2024-й! Они не могут теперь остановить Дональда Трампа", - заявил Горка в видеообращении, которое разместил в своем Twitter. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года, фактически ставший впоследствии названием движения его единомышленников. "Верьте, друзья мои, что мы победим. И мы все еще побеждаем", - убежден Горка.

"Все кончилось. Они (противники Трампа - прим. ТАСС) потерпели поражение. Вновь. Дональд Трамп оправдан. Те, кто лгали о нем на протяжении четырех лет, потерпели поражение", - сказал бывший помощник 45-го президента США. В Белом доме Горка работал с января по август 2017 года.

"Первый в истории процесс над <...> бывшим президентом, и они проиграли", - добавил экс-советник Трампа. 50-летний Горка является натурализованным американским гражданином (паспорт США он получил в 2012 году). Родился в Великобритании, родители - венгры.