Голосование на досрочных парламентских выборах началось в непризнанном Косове

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Избиратели в самопровозглашенном Косове начали голосование на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного образования.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск). За 120 мест в парламенте поборются в общей сложности 1 079 кандидатов от 28 списков. В выборах имеют право принять участие 1 794 862 избирателя, что на 143 тыс. меньше, чем в 2019 году. Выборы станут восьмыми по счету и седьмыми внеочередными, поскольку за всю 13-летнюю историю существования непризнанной республики ни один созыв парламента не отработал свой мандат до конца.

Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на предстоящих парламентских выборах имеет крайне правое движение "Самоопределение" во главе с экс-премьером Альбином Курти.

Из 120 мест в парламенте 20 мест принадлежат национальным меньшинствам, причем 10 мандатов отведены сербам. В борьбу за 10 депутатских мест вступили три сербские партии, представляющие сербское население Косова и Метохии, наибольшие шансы имеет "Сербский список".