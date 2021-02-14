Столтенберг заявил, что решение НАТО по миссии в Афганистане будет непростым

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. НАТО предстоит принять непростое решение по вопросу дальнейшего присутствия в Афганистане, поскольку насилие со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжается. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

"Мы можем сохранить присутствие и продолжать наше военное участие. Или мы можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Нет простого выбора", - отметил он. По его словам, на видеоконференции в ближайшую среду эту тему будут обсуждать представители стран - членов НАТО. Генсек сказал, что ни одна страна альянса не хочет оставаться в стране дольше, чем это необходимо.

Столтенберг добавил, что "Талибан" "должен сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группами". "Вместо этого мы видим неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, которое также направлено против врачей, судей и журналистов", - сказал он.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал продлить истекающий в конце марта мандат на участие Германии в миссии.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана. Газета Suddeutsche Zeitung указывала, что намеченную на конец апреля дату вывода войск из Афганистана в НАТО считают нереалистичной.