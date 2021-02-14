Голосование на парламентских выборах началось в Каталонии

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Голосование на региональных парламентских выборах началось в воскресенье в испанском автономном сообществе Каталония. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск).

В волеизъявлении смогут принять участие около 5,5 млн человек. Жители Каталонии избирают 135 депутатов парламента автономного сообщества. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы на победу сторонников и противников независимости региона практически равны.

Выборы проходят в условиях пандемии коронавируса. С начала распространения инфекции, по данным испанских властей, в Каталонии было выявлено 543,3 тыс. заболевших, почти 10 тыс. пациентов умерли. Власти региона хотели перенести проведение голосования на 30 мая этого года, однако решение об изменении даты выборов было обжаловано в Высшем суде Каталонии. В результате инстанция оставила в силе проведение волеизъявления 14 февраля.

Каталонские власти приняли ряд мер для проведения волеизъявления в условиях пандемии. Так, правительство региона призывает избирателей для избежания больших скоплений людей посещать участки в определенные временные интервалы. Избирателям придется соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке использовать маски. Очереди, чтобы проголосовать на выборах, будут организованы на улице. Также на участках будут находиться лица, которые будут следить за соблюдением мер безопасности. Кроме того, членов избирательных комиссий оснастят всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Необходимость проведения выборов в автономии возникла после того, как в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.