Явка на парламентских выборах в Каталонии к середине дня превысила 22%

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Явка на региональных парламентских выборах в испанском автономном сообществе Каталония на 13:00 по местному времени (15:00 мск) в воскресенье составила 22,59%. Такие данные привели региональные власти.

Избирательные участки открылись в 09:00 (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск). В волеизъявлении могут принять участие около 5,5 млн человек. По итогам выборов 2017 года явка на 13:00 превысила 34%.

Жители Каталонии избирают 135 депутатов парламента автономного сообщества. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы на победу сторонников и противников независимости региона практически равны.

Каталонские власти приняли ряд мер для проведения голосования в условиях пандемии. Так, правительство региона призывает избирателей во избежание больших скоплений людей посещать участки в определенные временные интервалы. Избирателям нужно соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке использовать защитные маски.

Необходимость проведения выборов в Каталонии возникла после того, как в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.