В ЛНР рассказали о гибели трех военнослужащих ВСУ

ЛУГАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, подорвавшись на мине, установленной украинскими военными. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий со ссылкой на разведданные.

"Нашей разведкой отмечено перемещение на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады, которые были отправлены в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны", - приводит слова Якова Осадчего агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

По данным представителя Народной милиции ЛНР, трое украинских десантников, не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ.

Осадчий заявил, что один украинский военный погиб на месте, а двое других - капитан Войтенко и солдат Алексеенко - скончались от полученных ранений.

Оперативно-тактическая группировка "Север" Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook, что в воскресенье в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (Операция объединенных сил, ООС, силовая операция в Донбассе). По сообщению ВСУ, трое военных погибли при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Обстоятельства происшествия выясняются.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в Донбасс для расследования гибели трех военных.