Аравийская коалиция сообщила о перехвате заминированного беспилотника хуситов

ТАСС, 15 февраля. Аравийская коалиция перехватила и уничтожила в понедельник заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный из Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом, как передает Саудовское агентство печати, заявил официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики.

По его словам, беспилотник был направлен против "мирного населения и гражданских объектов" на территории Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.