Глава МИД Белоруссии считает санкции ЕС временными трудностями

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает временными трудностями санкции, введенные ЕС против Минска, и надеется на то, что со временем Евросоюз осознает, что сотрудничество с Белоруссией отвечает его интересам. С таким заявлением он выступил в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК.

"Я считаю, что это временные трудности, нам нужно пережить их. Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы. Пока они это, может, не очень отчетливо осознают, но это придет", - сказал Макей, отвечая на вопрос о перспективах отношений Белоруссии с ЕС.