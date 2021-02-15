Оппозиционного белорусского политика Валерия Цепкало обвиняют в получении взятки

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Белоруссии.

Ранее в Следственном комитете республики сообщили, что белорусская сторона направила в Латвию официальный запрос на выдачу Цепкало.

"Уголовное дело в отношении Цепкало В. В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении ведомства.

Правоохранители указали, что Белоруссия направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче Цепкало для привлечения к уголовной ответственности. Как пояснили в ведомстве, основой для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является договор между Белоруссией и Латвией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.

Цепкало, которому Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, уехал из Белоруссии в конце июля прошлого года с двумя детьми из-за поступившей, по его словам, информации о готовящемся задержании. Вначале он был в России, затем перебрался на Украину. В середине августа вслед за Цепкало из Белоруссии в Москву, а затем на Украину уехала его супруга, которая активно участвовала в избирательной кампании другого кандидата в президенты Светланы Тихановской. Далее они отправились в Польшу, а в настоящее время семья Цепкало проживает в Латвии.