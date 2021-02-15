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Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией

Гитанас Науседа отметил, что в двусторонних отношениях есть требующие решения вопросы

ВИЛЬНЮС, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым вести диалог с Россией. Об этом он заявил в понедельник литовскому телеканалу TV-3.

"Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать", - сказал он. По оценке литовского лидера, в двусторонних отношениях есть требующие решения вопросы. "Есть много вопросов, которые надо решать, и это можно делать необязательно на самом высоком политическом уровне", - отметил он.

В качестве иллюстрации глава Литвы привел ситуацию с вручением ему верительных грамот на прошлой неделе послом РФ Алексеем Исаковым. "Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны", - заявил Науседа.

Одновременно он отметил, что Вильнюс не намерен отказываться от своих принципиальных установок в сфере внешней политики. "Есть вещи, на которые мы, как сосед России, никогда не закроем глаза", - сказал Науседа. В этом ключе он упомянул ситуацию на Украине, историю с Алексеем Навальным.

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