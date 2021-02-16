Парламент Словении не поддержал вотум недоверия правительству страны

ЛЮБЛЯНА, 16 февраля. /ТАСС/. Действующее правительство Словении смогло заручиться поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны. Вынесение вотума недоверия в его отношении было инициировано оппозицией в лице "Списка Марьяна Шареца", "Социальных демократов", "Левых", Партии Аленки Братушек и части депутатов Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС), однако в ходе тайного голосования в понедельник их предложение не поддержала большая часть депутатов. Ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Левоцентристская оппозиция инициировала вынесение вотума о недоверии кабинету министров 10 февраля, обвинив премьер-министра республики Янеза Яншу в неэффективной борьбе со второй волной пандемии коронавируса и чрезмерном уклоне в сторону поддержки Венгрии и Польши на европейской политической арене в ущерб отношениям с Брюсселем. За отставку правительства высказались 40 народных избранников, семь проголосовали против, шесть бюллетеней были признаны недействительными. Остальные депутаты не стали принимать участия в голосовании.

Председатель ДППС Карл Эрьявец 17 декабря 2020 года объявил о том, что его политическая сила покидает правящую коалицию. Из-за этого правительство номинально утратило парламентское большинство в 46 мандатов, необходимое для утверждения инициатив кабинета министров парламентом. Вместе с тем действующие власти заранее подписали договор о сотрудничестве с оппозиционной Словенской национальной партией и депутатами, представляющими итальянское и венгерское национальные меньшинства, что, по всей видимости, смогло помочь им компенсировать эту потерю.