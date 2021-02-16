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Турция начала расследование в отношении нидерландского политика из-за поста в Twitter

Он запостил коллаж с лицом президента республики Тайипа Эрдогана, который запечатлен на фоне флагов Турции и террористической группировки ИГ

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура Анкары инициировала расследование в отношении нидерландского парламентария Герта Вилдерса по факту его поста в Twitter, содержащего изображение президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом во вторник сообщил телеканал Haberturk.

Изображение представляет собой коллаж. Половина лица Эрдогана в привычном виде запечатлена на фоне турецкого флага, другая половина - с бородой, в хиджабе и на фоне флага террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве подписи к картинке Вилдерс использовал слово "террорист".

Генпрокуратура считает, что публикация "содержит оскорбления в виде фотографии и текста в отношении президента Эрдогана".

Вилдерс является депутатом парламента Нидерландов с 1998 года, с 2006 года руководит Партией свободы. Он известен жесткой антиисламской риторикой, инициативами по запрету Корана в стране.

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