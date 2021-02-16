Глава МИД Кипра намерен обсудить с Лавровым паспорта вакцинации

НИКОСИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис собирается обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о паспортах вакцинации, предоставляющих право приезда на Кипр без предварительного теста на коронавирус российским туристам, привитым вакцинами, одобренными медицинскими властями ЕС. Об этом, как сообщает газета Cyprus Mail, заявил во вторник во время онлайн-дискуссии "Туризм: Кипр перед вызовами со стороны пандемии" председатель госкомитета по туризму островного государства Саввас Пердиос.
Он рассказал о соглашении, которое подписал в минувшее воскресенье с израильской стороной о признании сторонами так называемых зеленых паспортов - сертификатов о вакцинации. При наличии такого документа с 1 апреля граждане Израиля, которые были привиты вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), больше не будут обязаны сдавать ПЦР-тест для поездки на Кипр и не будут помещены в карантин по прибытии на остров.
Глава туристического ведомства при этом заявил, что считает, что такие же соглашения Кипру следует подписать с другими государствами, прежде всего с Великобританией и Россией. Он подчеркнул, что пример договоренностей с Израилем показал, что продвигаться вперед Кипр может путем "достижения аналогичных соглашений с другими странами, такими как Россия, и сказал, что министр иностранных дел обсудит этот вопрос со своим российским коллегой".
Главный государственный менеджер Кипра в сфере туризма также заявил, что вакцинация не является предварительным условием для поездки на остров.
Кто может посещать Кипр
Сейчас все пассажиры, прибывающие в греческую часть Кипра, должны проводить три дня на карантине, после которого им необходимо сдать тест на коронавирус. Согласно действующему реестру кипрского правительства, в котором страны мира распределены по категориям в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, Россия на данный момент находится в группе С (буква латинская). Из этой категории на остров могут приезжать только сотрудники дипломатических представительств и кипрских миссий международных организаций, аккредитованные на Кипре сотрудники загранучреждений, компаний и СМИ, граждане Республики Кипр и обладатели видов на жительство на острове, а также члены их семей. Для прибытия на Кипр им необходимо сдать тест на коронавирус либо в РФ не ранее, чем за трое суток до вылета, либо уже после прилета на Кипр, и далее провести две недели на самоизоляции, которая завершится в том случае, если сданный на ее десятый день новый тест покажет отрицательный результат.
Однако с 1 марта власти Республики Кипр вводят в действие новую систему деления государств, по которой туристам из 56 стран, в том числе и из РФ, уже не придется уходить на карантин для приезда на остров. Для пересечения кипрской границы россиянам необходимо будет сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один в России не ранее, чем за 72 часа до вылета на остров, а второй - уже после прилета на Кипр.
Эти планы могут вступить в силу лишь при благоприятной эпидемической ситуации на самом острове, где пока продолжают действовать карантинные ограничения, в том числе комендантский час и предоставление киприотам права покидать свои жилища не более двух раз в день только после отправки СМС-сообщения на специальный номер.
Доля жителей Кипра, у которых был выявлен коронавирус,среди общего числа протестированных снизилась до уровня, который вызывает оптимизм у вирусологов. Но при этом эксперты обеспокоены тем, что в провинции Лимасол, где сосредоточены большие курортные зоны, этот показатель существенно выше, чем в целом по стране.