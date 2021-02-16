Глава МИД Кипра намерен обсудить с Лавровым паспорта вакцинации

НИКОСИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис собирается обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о паспортах вакцинации, предоставляющих право приезда на Кипр без предварительного теста на коронавирус российским туристам, привитым вакцинами, одобренными медицинскими властями ЕС. Об этом, как сообщает газета Cyprus Mail , заявил во вторник во время онлайн-дискуссии "Туризм: Кипр перед вызовами со стороны пандемии" председатель госкомитета по туризму островного государства Саввас Пердиос.

Он рассказал о соглашении, которое подписал в минувшее воскресенье с израильской стороной о признании сторонами так называемых зеленых паспортов - сертификатов о вакцинации. При наличии такого документа с 1 апреля граждане Израиля, которые были привиты вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), больше не будут обязаны сдавать ПЦР-тест для поездки на Кипр и не будут помещены в карантин по прибытии на остров.

Глава туристического ведомства при этом заявил, что считает, что такие же соглашения Кипру следует подписать с другими государствами, прежде всего с Великобританией и Россией. Он подчеркнул, что пример договоренностей с Израилем показал, что продвигаться вперед Кипр может путем "достижения аналогичных соглашений с другими странами, такими как Россия, и сказал, что министр иностранных дел обсудит этот вопрос со своим российским коллегой".

Главный государственный менеджер Кипра в сфере туризма также заявил, что вакцинация не является предварительным условием для поездки на остров.

Кто может посещать Кипр

Сейчас все пассажиры, прибывающие в греческую часть Кипра, должны проводить три дня на карантине, после которого им необходимо сдать тест на коронавирус. Согласно действующему реестру кипрского правительства, в котором страны мира распределены по категориям в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, Россия на данный момент находится в группе С (буква латинская). Из этой категории на остров могут приезжать только сотрудники дипломатических представительств и кипрских миссий международных организаций, аккредитованные на Кипре сотрудники загранучреждений, компаний и СМИ, граждане Республики Кипр и обладатели видов на жительство на острове, а также члены их семей. Для прибытия на Кипр им необходимо сдать тест на коронавирус либо в РФ не ранее, чем за трое суток до вылета, либо уже после прилета на Кипр, и далее провести две недели на самоизоляции, которая завершится в том случае, если сданный на ее десятый день новый тест покажет отрицательный результат.

Однако с 1 марта власти Республики Кипр вводят в действие новую систему деления государств, по которой туристам из 56 стран, в том числе и из РФ, уже не придется уходить на карантин для приезда на остров. Для пересечения кипрской границы россиянам необходимо будет сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один в России не ранее, чем за 72 часа до вылета на остров, а второй - уже после прилета на Кипр.

Эти планы могут вступить в силу лишь при благоприятной эпидемической ситуации на самом острове, где пока продолжают действовать карантинные ограничения, в том числе комендантский час и предоставление киприотам права покидать свои жилища не более двух раз в день только после отправки СМС-сообщения на специальный номер.

Доля жителей Кипра, у которых был выявлен коронавирус,среди общего числа протестированных снизилась до уровня, который вызывает оптимизм у вирусологов. Но при этом эксперты обеспокоены тем, что в провинции Лимасол, где сосредоточены большие курортные зоны, этот показатель существенно выше, чем в целом по стране.