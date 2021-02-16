Мадрид напомнил после выборов в Каталонии о невозможности референдума о ее независимости

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Каталонии, в которой на днях прошли парламентские выборы, невозможно, поскольку противоречит конституции Испании. Об этом заявила во вторник вице-премьер королевства Кармен Кальво.

По ее словам, "не имеет значения, какой процент [на выборах] получит каждая партия", потому что референдум о самоопределении "не является законным". Замглавы правительства уточнила, что такой плебисцит "не может находиться в рамках конституции" Испании.

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам три партии, которые поддерживают независимость региона, получили большинство кресел в местной палате.