{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мадрид напомнил после выборов в Каталонии о невозможности референдума о ее независимости

Вице-премьер королевства Кармен Кальво уточнила, что такой плебисцит "не может находиться в рамках конституции" Испании

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Каталонии, в которой на днях прошли парламентские выборы, невозможно, поскольку противоречит конституции Испании. Об этом заявила во вторник вице-премьер королевства Кармен Кальво.

По ее словам, "не имеет значения, какой процент [на выборах] получит каждая партия", потому что референдум о самоопределении "не является законным". Замглавы правительства уточнила, что такой плебисцит "не может находиться в рамках конституции" Испании.

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам три партии, которые поддерживают независимость региона, получили большинство кресел в местной палате.

Теги
Испания
Лукашенко наградил Рапоту орденом Почета за вклад в союзное строительство
Григория Рапоту назначили на пост государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года
Читать полностью