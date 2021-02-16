США официально исключили йеменских мятежников-хуситов из списка террористов

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты официально исключили с 16 февраля движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" из американского списка террористических организаций. Соответствующее уведомление распространило во вторник Управление по контролю за иностранными активами Минфина страны, тем самым отменив решение предыдущей администрации США от 19 января.

"Сегодня, 16 февраля, Госдепартамент отзывает [решение] о включении в список "Ансар Аллах". "Ансар Аллах" более не блокируется в рамках положений о санкциях против терроризма, положений о санкциях в отношении иностранных террористических организаций, - отмечается в тексте. - Гражданам США более не требуется разрешение управления [по контролю за активами] для совершения транзакций и действий с "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 февраля анонсировал подобное решение новой администрации на основании гуманитарных соображений. При этом Блинкен пояснил, что санкции в отношении ряда лидеров "Ансар Аллах", введенные ранее, сохраняются.

4 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования в этой арабской стране. В то же время глава Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами со стороны поддерживаемых, по мнению Вашингтона, Ираном сил, поэтому США продолжат помогать королевству в защите суверенитета, территориальной целостности и своего народа.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.