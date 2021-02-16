Спецпосланник генсека ООН надеется на сотрудничество РФ и администрации Байдена по Сирии

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество России и новой американской администрации по сирийскому урегулированию.

"Я надеюсь, что мы увидим успешное сотрудничество", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг в Москве встречу с Педерсеном проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Спецпосланник генсека ООН сообщил, что после встречи с Лавровым в Москве направится в Дамаск. "В четверг я направляюсь в Москву, где продолжу обсуждения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Я с нетерпением ожидаю этого. И после завершения дискуссий в Москве я отправлюсь в Дамаск", - сказал он.

Эмиссар ООН принимает участие в 15-й Международной встрече по Сирии в астанинском формате, которая проходит в Сочи 16-17 февраля.