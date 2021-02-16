Псаки сообщила, что очные встречи Байдена с мировыми лидерами начнутся через пару месяцев

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Очные встречи президента США Джо Байдена с другими мировыми лидерами начнутся из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, через пару месяцев. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Однако я бы ожидала, что пройдет пара месяцев, прежде чем у президента состоятся личные [встречи], или он пригласит иностранного лидера встретиться лично в Белом доме", - заявила официальный представитель Байдена.

Она не подтвердила, что глава администрации США и премьер-министр Канады проведут вскоре очную встречу. "Ну, встречаться можно и по видео, как мы все знаем. Никакой даты встречи я подтвердить не могу", - подчеркнула при этом Псаки.