Представитель ОБСЕ предложила постпреду Белоруссии помощь при решении проблем свободы СМИ

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру обсудила во вторник с белорусским постоянным представителем при этой международной организации Андреем Дапкюнасом ситуацию со свободой прессы в Белоруссии. Об этом сообщило Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.

Рибейру заявила об ее обеспокоенности негативными последствиями недавних политических событий в Белоруссии для работы и безопасности журналистов, указав на многочисленные случаи запугивания и преследования работников СМИ. Она предложила оказать Белоруссии помощь ее бюро в решении проблемных вопросов в сфере свободы средств массовой информации, отметили в ОБСЕ.

"Дапкюнас выразил готовность белорусских властей способствовать коммуникации Бюро представителя по свободе СМИ с белорусскими визави. Он заверил Рибейру, что внимательно рассмотрит случаи, которые подняла представитель по СМИ, и что он внимательно изучит экспертные рекомендации бюро представителя", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Ранее Рибейру осудила обыски правоохранительных органов в офисе Белорусской ассоциации журналистов и других представителей средств массовой информации в этой стране, а также призвала белорусские власти выполнять их обязательства в ОБСЕ в сфере свободы прессы.

Во вторник утром в Минске и других регионах страны прошли обыски в квартирах ряда белорусских правозащитников и представителей Белорусской ассоциации журналистов.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Ранее правоохранительными органами были задержаны правозащитники, которых обвиняют в оплате штрафов участников акций протеста.