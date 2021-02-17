Министры обороны НАТО обсудят, кому альянс намерен противостоять следующие 10 лет

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Видеоконференция министров обороны НАТО, в которой впервые примет участие представитель администрации Джо Байдена, глава Пентагона Ллойд Остин, пройдет в среду и четверг по закрытой связи. На повестке дня три темы. Главная - выполнять или нет соглашение США с движением "Талибан" (запрещено в России) о выводе из Афганистана к 1 мая всех иностранных войск. Стратегическая - обсуждение программы "НАТО - 2030" и начало разработки новой стратегической концепции альянса, где основными противниками НАТО вновь будет объявлена Россия и впервые - Китай. Основополагающая - обсуждение дальнейшего повышения военных расходов стран альянса и расширение закупок новых вооружений, чего США требуют от союзников, невзирая на экономический шок от пандемии коронавируса.

Концепция на 10 лет

Действующая на данный момент стратегическая концепция НАТО была принята в ноябре 2010 года на саммите альянса в Лиссабоне. В ней Россия еще называется стратегическим партнером альянса. Документ, с точки зрения Брюсселя и Вашингтона, явно устарел.

Новую концепцию альянс намерен принять на саммите в Брюсселе в марте текущего года. О подготовке этого документа, которую в ближайшие два дня будут обсуждать министры обороны, рассказал на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного контрнаступления на международный миропорядок, основанный на правилах, поэтому мы должны усилить политический диалог и практическое сотрудничество всех думающих как мы стран для продвижения своих ценностей и своих интересов", - так сформулировал главный посыл будущего документа Столтенберг.

"Я предложу [в ходе видеоконференции] приступить к обновлению Стратегической концепции НАТО, чтобы всем вместе отвечать на меняющуюся стратегическую ситуацию, подтвердить приверженность нашим ценностям, укрепить трансатлантические связи (имеются в виду отношения между США и европейскими членами НАТО - прим. ТАСС)", - сказал Столтенберг.

"Я предложу министрам начать обсуждение моей инициативы "НАТО - 2030" в рамках подготовки к предстоящему в этом году саммиту НАТО", - продолжил он. Программа "НАТО - 2030" - это комплекс подготовительных предложений, на базе которых на саммите в этом году должна быть принята новая стратегическая концепция альянса. Однако этот пакет предложений не ограничивается принятием новой оборонной стратегии, он будет дополнять и расширять ее.

В рамках обсуждения программы "НАТО - 2030" и подготовки новой стратегической концепции альянса Столтенберг озвучил несколько своих предложений.

Во-первых, он намерен рекомендовать странам НАТО увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге альянса. Во-вторых, проводить "ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры стран НАТО, в частности, из-за иностранного владения инфраструктурными объектами альянса", или значительного участия незападных инвесторов во владении этих объектов", не уточняя, как НАТО намерена бороться с этими "уязвимостями".

В-третьих, для "сохранения технологического превосходства НАТО" (генсек не уточнил, над кем) он намерен предложить инициативу оборонных инноваций. Имеется в виду расширение инвестиций в разработку новых видов вооружений, "что обеспечит повышение оперативной совместимости наших сил и сотрудничества с США в инновационной сфере".

В-четвертых, Столтенберг пообещал заняться изучением последствий глобального изменения климата для глобальной безопасности, а также разработать "золотой стандарт для снижения углеродных выбросов военного сектора и преобразований с целью "озеленения" европейских армий и всего оборонного комплекса, чтобы он способствовал достижению цели построения экономики с нулевыми углеродными выбросами".

"Миллиарды новых средств"

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России, сказал Столтенберг. Он также подчеркнул, что Брюссель ждет от всех стран - членов НАТО выполнения их обязательств по повышению оборонных расходов, невзирая на пандемию.

"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса, а также воздушное патрулирование, развертывание морских сил и ведение учений, - заявил он. - Трата больших средств вместе на оборону позволит нам продемонстрировать силу нашей приверженности пятой статье [Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса] и нашему обещанию защищать друг друга", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о рисках снижения военных расходов альянса из-за экономического ущерба в результате пандемии, генсек НАТО заявил: "Я ожидаю, что все страны НАТО выполнят то, о чем мы договорились в 2014 году - увеличить [к 2024 году] уровень оборонных расходов и достичь уровня военных бюджетов 2% ВВП".

По словам генсека, все страны активно ведут процесс увеличения своих военных расходов: каждый год к бюджету НАТО добавляются "миллиарды новых средств". Всего с 2014 года европейские страны и Канада выделили $190 млрд дополнительных средств на оборону. Суммарный оборонный бюджет НАТО в настоящее время превышает €1 трлн.

Больше операций

Столтенберг отметил, что в ближайшее десятилетие страны НАТО должны не только наращивать расходы, но и активно участвовать в операциях альянса.

"Сейчас страны, которые участвуют в размещении [многонациональных] боевых групп НАТО в странах Прибалтики и в Польше, покрывают практически все [связанные с этим] расходы самостоятельно. Мое предложение в рамках концепции "НАТО - 2030" (подготовительный комплекс предложений для разработки и принятия новой стратегической концепции альянса позднее в этом году - прим. ТАСС) - было бы честно, если бы страны, направившие войска не несли все расходы сами, а получали что-то взамен. То есть страны НАТО должны вместе покрывать свои расходы. Это причина, по которой я предлагаю увеличить финансирование деятельности по сдерживанию и обороне, такой как служба боевых групп [в Восточной Европе], из бюджета НАТО", - сказал он.

Поэтому страны НАТО должны понимать необходимость платить в бюджет альянса больше, отметил генсек и подчеркнул, что этот тезис входит в концепцию "НАТО - 2030", а значит с высокой вероятностью войдет и в новую стратегическую концепцию альянса.

Для новых стран НАТО, например Северной Македонии, присоединившейся к альянсу в 2020 году, все цели повышения оборонных расходов также являются обязательными, никакого переходного периода для них не предусмотрено.

На саммите НАТО в Уэльсе (Великобритания) в сентябре 2014 года страны НАТО приняли решение в течение 10 лет довести свои военные бюджеты как минимум до 2% ВВП в течение 10 лет. Это требование сформулировал Вашингтон и мотивировал его необходимостью отвечать на российскую угрозу, в том числе после воссоединения Крыма с Россией, которое стало серьезным потрясением для альянса. Под давлением США также было принято обязательство направлять от 20% средств военных бюджетов на закупку военной техники и вооружений, главным производителем которых в НАТО является американский военно-промышленный комплекс. Параллельно США активно противодействовали усилиям Евросоюза по созданию общеевропейских норм выполнения военных заказов, при размещении которых странами ЕС (большинство которых является членами НАТО) приоритет должны получать европейские оборонные компании.

Статистика расходов НАТО свидетельствует о том, что и до пандемии альянс не успевал выполнить задачу саммита в Уэльсе по повышению военных расходов во всех странах альянса до 2% ВВП. Столтенберг также признал, что в нынешнем году лишь девять из 30 стран НАТО планируют достичь этой отметки.

Афганский вопрос

Однако главная и насущная проблема альянса связана отнюдь не с Россией, Китаем, зелеными амбициями и долгосрочными приоритетами. Это Афганистан, войну в котором НАТО ведет уже почти 20 лет.

Администрация Трампа, стремясь выполнить предвыборное обещание вернуть американский контингент домой, достигла в 2020 году с афганским движением "Талибан" соглашения о полном выводе иностранных сил к 1 мая 2021 года. Увы, лидеры движения "Талибан", которые со своей стороны обещали прекратить вооруженные методы ведения войны, не контролируют значительную часть полевых отрядов, и боевые действия, а также террористические нападения в Афганистане продолжаются. В этих условиях НАТО должна в короткие сроки принять решение - выполнить соглашение с талибами и вывести войска, фактически признав свою неспособность стабилизировать страну после 20 лет военного конфликта, или нарушить соглашение и дать местным боевикам мощнейший пропагандистский козырь против Запада.

По оценкам Пентагона, одни только США потратили на эту войну порядка $800 млрд военных расходов, еще $44 млрд были направлены на реконструкцию и финансирование афганской армии. Заслуживающих доверия суммарных подсчетов по всем странам НАТО и странам-партнерам не существует, однако ясно, что чисто военные расходы исчисляются триллионами долларов.