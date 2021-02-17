Умер экс-президент Эквадора Густаво Нобоа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Эквадора (2000 - 2003 годы) Густаво Нобоа умер в понедельник в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его друг, бывший вице-президент страны Альберто Даик Гарсоси.

"Умер Густаво Нобоа Бехарано. Уважаемый и ответственный президент, который успешно правил страной в непростые годы", - написал политик в Twitter. Как уточняет местная газета El Universo, политик умер от инфаркта в больнице в Майами, где его ранее прооперировали в связи с опухолью головного мозга. В связи со смертью Нобоа в стране со среды объявлен трехдневный траур.

Нобоа, избранный вице-президентом, вместе с Хамилем Мауадом возглавил Эквадор после переворота и отставки главы государства, вызванных недовольством его экономической политикой со стороны коренного населения и военных. Заняв президентское кресло, Нобоа продолжил курс своего предшественника на долларизацию экономики.