Британия намерена призвать к перемирию в зонах конфликтов для доставки вакцин от COVID-19

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания призовет членов Совета Безопасности ООН принять резолюцию в поддержку перемирия в зонах конфликтов по всему миру, чтобы дать возможность доставить в эти районы вакцины от коронавируса. Об этом говорится в выдержках обращения, с которым в среду выступит на Совбезе глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Глобальный охват вакцинацией имеет важное значение для победы над коронавирусом. Именно поэтому Великобритания призывает к перемирию с целью вакцинации, чтобы позволить доставить прививки от COVID-19 людям, живущим в зонах конфликтов", - заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании, страны, председательствующей сейчас в СБ ООН. Он также призвал к "более активным мировым усилиям" по обеспечению равного доступа к вакцинам. "У нас есть моральный долг действовать и стратегическая необходимость объединиться, чтобы победить этот вирус", - приводятся в коммюнике слова Рааба.

По оценкам Форин оффиса, более 160 млн человек в мире рискуют быть отрезанными от вакцинации из-за конфликтов и нестабильности в их странах. Среди таких государств называются Йемен, Южный Судан, Сомали и Эфиопия. В Лондоне уверены, что временные перемирия позволят сотрудникам неправительственных организаций и медицинским работникам доставить вакцины нуждающимся людям.

В этой связи Великобритания призывает к более щедрому финансированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и действующей при ней программы COVAX. Цель этого механизма - ускорить разработки и производство вакцин против COVID-19, а также обеспечить их справедливое и сбалансированное распределение среди всех стран мира. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В рамках механизма к концу 2021 года планируется произвести и равномерно распределить по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Вклад Великобритании в эту программу составляет £548 млн ($760 млн).