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Байден не намерен вмешиваться, если Минюст США начнет расследовать дела против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен вмешиваться в работу министерства юстиции, если ведомство начнет разбирательства в отношении бывшего главы американской администрации Дональда Трампа.

"Я ясно заявил касательно ущерба со стороны прошлой администрации, что это политизация министерства юстиции, - сказал Байден во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин), отвечая на соответствующий вопрос. - Я остаюсь привержен тому, что никогда не буду указывать министерству юстиции, кого они должны судить, а кого - нет".

"Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной", - подчеркнул он.

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