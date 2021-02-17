На Украине "майдан" назван ключевым моментом формирования страны

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском "майдане". В документе события в центре столицы, именуемые в стране "революцией достоинства", названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России и создании условий для потери части территории государства.

"Одобрение заявления необходимо для предоставления политической оценки событиям "евромайдана", революции достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия", - говорится в пояснительной записке к постановлению. Авторами документа выступили депутаты разных политических партий парламента.

Первым пунктом заявления указано, что "революция достоинства" - один из ключевых моментов формирования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы". Кроме прочего, в нем дана оценка политики Януковича. "Узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека", - сказано в тексте заявления. Отмечается, что события на "майдане", а также в Крыму и Донбассе "произошли не в последнюю очередь вследствие политики Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины".

В заявлении парламентарии настаивают на необходимости завершения расследования преступлений на "майдане" и наказании виновных. Отдельным пунктом осуждаются действия силовиков. "Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу", - отмечено в документе. Кроме того, указывается на недопустимость ограничения со стороны государства свободы собраний, а также подчеркивается приверженность Украины европейским ценностям.

Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский, комментируя в среду проект постановления в своем телеграм-канале, попытался предостеречь своих коллег от голосования за документ. По его мнению, заявление написано в духе риторики экс-президента Украины Петра Порошенко, "то есть точки зрения, которую не разделяет как минимум половина граждан". "Это не вопрос симпатий к "майдану" или антипатий к нему. Это вопрос того, что таким образом страну не сшить, так ее можно только продолжать раскалывать дальше", - написал он.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. По сути, имел место государственный переворот. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.