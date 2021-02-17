В Донецкой области может появиться населенный пункт Нью-Йорк

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины намерены переименовать поселок городского типа (пгт) Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Соответствующий проект постановления опубликован в среду на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что переименование Новгородского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия. Украинский институт национальной памяти в пояснительной записке указывает, что "переименование президиумом Верховной рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".

"Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи закона "О географических названиях", согласно которой переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий", - отмечается в документе.

Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшим в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. Впоследствии поселок был заселен жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В годы "холодной войны" указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.