{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

США заявили, что окажут "существенную финансовую поддержку" программе COVAX

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. США работают со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе доступа к вакцинам от коронавируса и намерены оказать "существенную финансовую поддержку" программе COVAX. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в виртуальном формате на заседании Совета Безопасности ООН по теме борьбы с пандемией.

"Мы работаем с ВОЗ в вопросе глобального доступа к вакцинам. Мы намерены оказать существенную финансовую поддержку программе COVAX", - сказал он.

Теги
СШАПандемия COVID-19Блинкен, Энтони
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин и Пашинян обсудили процесс реализации договоренностей по Карабаху
Как сообщила пресс-служба армянского правительства, лидеры затронули тему возвращения военнопленных
Читать полностью