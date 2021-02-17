США заявили, что окажут "существенную финансовую поддержку" программе COVAX

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. США работают со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе доступа к вакцинам от коронавируса и намерены оказать "существенную финансовую поддержку" программе COVAX. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в виртуальном формате на заседании Совета Безопасности ООН по теме борьбы с пандемией.

"Мы работаем с ВОЗ в вопросе глобального доступа к вакцинам. Мы намерены оказать существенную финансовую поддержку программе COVAX", - сказал он.