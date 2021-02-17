Русскоязычная оппозиция Латвии надеется возобновить вещание запрещенных российских каналов

РИГА, 17 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная в Сейме (парламенте) Латвии социал-демократическая партия "Согласие", защищающая интересы русскоязычного населения республики, в среду обсудила с руководством Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) возможность возобновления ретрансляции на территории страны запрещенных этим ведомством российских телеканалов.

"Мы очень хотели понять, почему такое решение было принято. Теперь у нас есть объяснение, и мы думаем, что делать", - сказал лидер этой политической силы Янис Урбанович местному агентству LETA по итогам встречи. По его словам, "Согласие" пока не определилось со своими дальнейшими действиями в связи с запретом на вещание российских телеканалов и намерено проконсультироваться со своими избирателями.

"На мой взгляд, то, как получастный оператор Tet исключил из своих пакетов во время пандемии программы за разжигание ненависти и другие нарушения, вызывает интерес к таким каналам, их содержанию и надежности, поскольку процедура, как это произошло, была оскорбительной и без объяснения причин", - отметил он.

НСЭСМИ 8 февраля принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года. Кроме того, НСЭСМИ 9 февраля принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее также сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: Первого балтийского канала, каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения в связи с возможным несоблюдением санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV, одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиаальянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.